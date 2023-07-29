Полицейская в халате возмутила пользователей соцсетей

Фото: скриншот с видео instagram.com/qumash_kz

В социальные сети попало видео, где женщина в домашнем халате, представившись сотрудницей полиции, хотела привлечь к ответственности родителей, чьи дети гуляли на улице без взрослых после 23:00, передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Qumash / Новости Казахстана (@qumash_kz)

Инцидент произошёл 8 июля в 23:00 в посёлке Деркул, близ Уральска в Западно-Казахстанской области. Видео прокомментировали в МВД.