  • 29 Июля, 15:31
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скриншот с видео instagram.com/qumash_kz Сегодня, 14:33
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Сегодня, 14:33
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Фото: скриншот с видео instagram.com/qumash_kz

Полицейская в халате возмутила пользователей соцсетей

В социальные сети попало видео, где женщина в домашнем халате, представившись сотрудницей полиции, хотела привлечь к ответственности родителей, чьи дети гуляли на улице без взрослых после 23:00, передаёт BaigeNews.kz.

 
 
 
 
 
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Публикация от Qumash / Новости Казахстана (@qumash_kz)

Инцидент произошёл 8 июля в 23:00 в посёлке Деркул, близ Уральска в Западно-Казахстанской области. Видео прокомментировали в МВД.

"Находясь дома, сотрудница ювенальной полиции Уральска увидела троих несовершеннолетних, которые находились в позднее время на улице без сопровождения родителей и могли подвергнуться опасности. Выполняя свой долг и чувствуя ответственность за детей, не смотря на то что она находится не на работе, близ своего дома в домашней гражданской одежде, сотрудница незамедлительно установила законных представителей и вызвала наряд полиции. Для недопущения впредь аналогичных фактов и профилактики правонарушении среди несовершеннолетних и в отношении них, на законных представителей были составлены административные протокола за нарушение требовании ч. 2 ст. 442 КоАП РК.  Однако один из родителей детей был возмущен тем, что был составлен административный протокол и начал снимать сотрудника на видео, утверждая что она не имеет право в домашней одежде осуществлять свои полномочия", — пояснили в полиции.

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Сегодня, 14:33
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