Полицейская киберлаборатория открылась в Казахстане

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Поскольку проблема интернет-мошенничества нарастает, в Алматинской области открыли специальную киберлабораторию для обучения казахстанских полицейских. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов, сообщает BaigeNews.kz .

Министр рассказал, что в Астане и СКО задержали ОПГ, которая обманывала казахстанцев через интернет. Преступники "развели" 70 человек на 200 миллионов тенге.

Мошенники представляются сотрудниками банков либо правоохранительных органов. Используют сервисы по подмене абонентских номеров. Для сохранности денег, граждан убеждают оформить кредит или перевести деньги на так называемый "безопасный" счет.

"Затем похищенные деньги выводятся через сервисы международных переводов, переводятся в криптовалюту либо переправляются через границу в виде наличности. Как правило, полицией устанавливаются дропперы – лица причастные к обналичиванию денег, а также организаторы схем "обнала". При этом главные организаторы, как правило, находятся за границей и в онлайн режиме руководят процессом", — сказал Ахметжанов.

Такие преступные группы выявили в столице, Алматы, Павлодаре, Таразе и других регионах.