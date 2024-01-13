Политолог назвал странным доклад Human Rights Watch о Казахстане

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о состоянии прав человека в мире по итогам 2023 года, в том числе в Казахстане. Свое мнение о докладе высказал казахстанский политолог Замир Каражанов, передаёт BaigeNews.kz.

"На сайте Human Rights Watch появился доклад о Казахстане, который носит странный характер. Прежде всего, утверждать, что в Казахстане ничего не проводилось в плане реформ в политической сфере, наверное будет предвзято. К тому же Human Rights Watch приводит отчет миссии ОБСЕ по итогам парламентских выборов 2023 года, где признаются перемены и указывается, что электоральная компания прошла в конкурентной среде. Но тут же Human Rights Watch делает ссылку на некую оппозиционную партию, которая никак не может пройти регистрацию. Во-первых, о её существовании никто не знает, чтобы судить о знаковости этого события и тем более давать на этой основе оценку переменам в стране. Во-вторых, почему в Human Rights Watch решила, что эта незарегистрированная организация является оппозиционной. Чтобы быть такой, надо иметь позицию или как-то ее обозначит в обществе, в то время как население не видело даже политических программ", — написал Замир Каражанов на своей странице в Facebook.

Политолог отметил, что также не отвечает действительности упрёк об ограничения женских активистов.