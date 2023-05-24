Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде
akorda.kz Сегодня, 18:46
200
Сегодня, 18:46
200
Фото: akorda.kz

Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде

Госсоветник Ерлан Карин провёл очередное заседание комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Рассмотрен ход реализации исследовательской, издательской и архивной работы государственной комиссии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе мероприятия анонсированы планы по изданию в 2023 году очередного блока сборников материалов и документов, посвященных истории политических репрессий.

Также учёными и экспертами представлены результаты научных проектов, ориентированных на углубленное изучение и анализ материалов, связанных с тематикой политических репрессий периода 20-50-х годов XX столетия.

Кроме того, на заседании рассмотрен ход исполнения программы целевого финансирования, реализуемой в целях поддержки ученых и исследователей для организации изыскательской работы.

По итогам заседания даны поручения, направленные на реализацию ключевых задач Государственной комиссии по развитию издательской деятельности, продолжению научно-исследовательской работы, систематизации и фондированию архивной базы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:46
200
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх