Поликлиника в Астане "оказывала услуги" умершим и заработала на этом более 100 млн тенге

Эксперты Фонда социального медицинского страхования выявили ряд крупных нарушений использования средств ОСМС и ГОБМП. За счёт незаконного прикрепления к себе 16 тысяч граждан поликлиника "приписала" услуги более чем на 100 миллионов тенге. Начаты судебные разбирательства, передаёт BaigeNews.kz.

"Фонд на постоянной основе проводит мониторинг качества и объёмов медицинской помощи. В результате данной работы обнаружено, что частная поликлиника в Астане незаконно прикрепила к себе около 16 тысяч граждан, из которых свыше 13 тысяч – дети. Прикрепление совершено без ведома этих лиц или их законных представителей, для того чтобы получить финансирование от Фонда социального медицинского страхования", - сообщили в организации.

Всем поликлиникам начисляется базовая оплата в размере 1 617,64 тенге в месяц за каждого прикреплённого к ним жителя из средств гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи. По возрастному коэффициенту прикрепленного населения сумма регулируется индивидуально по каждой поликлинике. В результате данная клиника получала от государства порядка 1 800 тенге в месяц за каждого прикрепленного.

"К поликлинике прикреплены люди, которые выехали за границу на постоянное или временное проживание. Также были граждане, проживающие в других регионах Казахстана. Имелись жалобы от жителей о том, что они никогда не обращались в столичную поликлинику, но получили сообщения от 1414 о получении медуслуг, что возмутило их и ввело в замешательство", - уточнили в фонде.

Помимо гарантированных выплат, поликлиника предъявляла на оплату в системе ОСМС фактически неоказанные услуги за 16 тысяч граждан. Более того, фондом выявлены факты "оказания" медицинских услуг детям, дата смерти которых зафиксирована 5-10 лет назад.

В результате, по данным ФСМС, столичная поликлиника "приписала" свыше 33 тысяч услуг на общую сумму свыше 100 миллионов тенге.

Материалы по данному факту переданы в правоохранительные органы.

В специализированном экономическом суде Астаны ведётся судебное разбирательство между Фондом социального медицинского страхования и столичной поликлиникой по поводу возврата незаконно полученной суммы с учётом утверждённого за нарушение штрафа.