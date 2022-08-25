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  • Поликлиника Нур-Султана заплатила 140 000 тенге инвалиду за волокиту с документами
pixabay.com Сегодня, 15:03
134
Фото: pixabay.com

Поликлиника Нур-Султана заплатила 140 000 тенге инвалиду за волокиту с документами

Жительница столицы подала иск на одну из городских поликлиник. Ей задержали выдачу документов для оформления пособия. Истице удалось добиться от медицинского учреждения возмещения недополученной пенсии и пособия, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на сайт суда.

Иск поступил 12 августа 2022 года. Заявительница рассказала, что в марте обратилась в поликлинику, чтобы продлить статус инвалида. Но из-за бездействия сотрудников документы выдали позже необходимого срока, поэтому истец осталась без причитающихся ей выплат и пособий на месяц.

Во время примирительной процедуры стороны пришли к соглашению: поликлиника обязалась возместить истице убытки в сумме более 140 000 тенге.

После подписания соглашения и утверждения его судом, административный иск возвратили.

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#суд #инвалидность #инвалид
Сегодня, 15:03
134
Журналист

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