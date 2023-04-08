Поле беззакония или какие существуют мифы о криптовалютах

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Антагонисты криптовалют любят утверждать, что экосистема цифровых активов небезопасна для людей, поскольку она анонимна, вследствии этого криптовалюты не заслуживают доверия, а значит широко используются преступниками. В результате многие люди, которые имеют недостаточно знаний о криптовалютах, приходят к убеждению, что все это пространство каким-то образом изначально небезопасно и что его основное использование позволяет недобросовестным субъектам воровать, обманывать и отмывать средства. Радикальная версия этого мифа заключается в том, что криптовалюты, по сути, беззаконны.

Такое представление о криптоиндустрии не только несправедливо, но и ошибочно, считают в криптобирже Binance. И отмечают, что подавляющее большинство участников криптопространства — это законопослушные граждане и легальные предприятия, которые используют цифровые активы как средство безопасного и эффективного онлайн-перевода активов или ценностей. Ответственные игроки индустрии в этом пространстве также поддерживают надёжные препятствия и системы безопасности, обеспечивающие защиту пользователей.

Однако из-за действий небольшого количества плохих игроков и усиления их в информационном пространстве людьми, распространяющими миф о криптобеззаконии вся отрасль часто несправедливо представляется в одном и том же свете, что приводит к печальному ущербу для репутации всей индустрии. Чтобы эти искажения не помешали блокчейну и Web3 мог реализовать свои масштабные обещания, необходимо работать над тем, чтобы развеивать этот миф и продемонстрировать, что в криптовалютах нет ничего такого, что делало бы их изначально небезопасными.

Насколько широко распространена преступность в области блокчейн

Давайте начнём с суровой реальности, которая, вероятно, и способствует распространению конкретно этого мифа. Да, взломы, мошенничество и отмывание денег действительно имеют место в криптоиндустрии. Это не пространство, полностью защищённое от плохих игроков и преступной деятельности.

Да, в новостях всегда можно найти сообщения о краже цифровых средств у частных лиц или платформ. Но эти цифры мало что говорят без контекста, а примеры часто чрезмерно сенсационны.

Вот несколько убедительных цифр, которые позволят взглянуть на вещи в перспективе. В отчёте о криптопреступности за 2022 год, подготовленном компанией Chainalysis, специализирующейся на анализе блокчейна, говорится, что в 2021 году на преступную деятельность пришлось всего 0,15% всех криптовалютных транзакций, что меньше, чем 0,62%, зарегистрированных в 2020 году. Да, в прошлом году незаконные криптоадреса получили 14 миллиардов долларов, но это ничтожно мало по сравнению с примерно двумя триллионами фиатной валюты (или около 5% мирового ВВП), отмываемых ежегодно через классическую финансовую систему.

Правда в том, что незаконная деятельность составляет мизерную долю от общего объёма транзакций на блокчейне, и на то есть веская причина: если вы преступник, использование криптовалют — это просто очень плохой способ замести следы.

Прозрачность блокчейна — это особенность, а не ошибка. Она гарантирует, что эта новая финансовая система открыта для пристального внимания пользователей и борцов с преступностью по всему миру в отличие от традиционных финансов, где преступная деятельность может оставаться незамеченной десятилетиями.

Прозрачность как характеристика

Как правило, блокчейн делает транзакции публичными и отслеживаемыми без права доступа. Это отличается от традиционных фиатных платёжных систем, где транзакции скрыты от посторонних глаз и для их раскрытия требуется повестка или решение суда.

Подумайте об этом: публичная бухгалтерская книга блокчейна контролирует, проверяет и записывает полную историю каждой транзакции. Каждая транзакция оставляет после себя постоянный след из неизменных записей, что облегчает любому человеку отслеживание источника и движения средств. Правоохранительные органы, борющиеся с финансовыми преступлениями по всему миру, уже научились использовать преимущества отслеживания цифровых активов при поиске незаконно полученных средств.

Блокчейн также позволяет проводить анализ рисков отмывания денег и создавать механизмы отчётности, позволяя анализировать систему в целом, а не только отслеживать точки входа и выхода.

Мошеннические доходы в фиатной валюте могут быть скрыты путём смешивания средств, подделки счетов или через оффшорные банковские счета, но блокчейн может быть тщательно изучен в любой момент любым человеком, использующим блокчейн-проводник. Всё это помогает обеспечить колоссальную безопасность экосистемы.

Соблюдение нормативных требований

У традиционных финансовых учреждений было более века, чтобы создать и усовершенствовать процессы и процедуры для соблюдения нормативных требований, но молодая криптовалютная индустрия быстро навёрстывает упущенное несмотря на то, что существует чуть больше десяти лет. В первые несколько лет её существования, безусловно, существовали пробелы, когда речь шла о стандартной практике соблюдения нормативных требований в финансовом мире. Например, санкции, борьба с отмыванием денег и системы проверки личности.

В настоящее время ведущие криптовалютные компании поддерживают надёжные системы и протоколы, основанные на знании своих клиентов (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы внимательно следить за подозрительными лицами, транзакциями и при необходимости сообщать о них соответствующим органам. Такие меры безопасности стали обязательными для серьёзных платформ цифровых активов.

Криптобиржи могут использовать и используют те же высококлассные инструменты, что и крупные финансовые учреждения для того, чтобы соответствовать правилам различных юрисдикций по борьбе с отмыванием денег и установке санкций. По мере того, как криптовалюты становятся общепринятыми, протоколы проверки личности стали стандартными для большинства криптовалютных бирж. Наличие надлежащей системы проверки личности позволяет свести к минимуму вероятность использования платформы недобросовестными субъектами в неблаговидных целях.

Обеспечение безопасности пользователей и соблюдение действующих правил — два ключевых аспекта ответственного управления экосистемой финансовых услуг. Многие криптобиржи не допускают анонимности для пользователей. Экосистема придерживается строгой политики проверки личности, которая предусматривает нетерпимое отношение к двойным регистрациям, скрытым личностям и неясным источникам денег.

Криптобиржи также продвигаются дальше, чтобы выявить плохих игроков с помощью проактивных мер, и имеют целый ряд инструментов для отслеживания и мониторинга активности на блокчейне, чтобы гарантировать, что все транзакции законны и соответствуют требованиям.

Почему миф о беззаконии вреден

На заре своего существования ряд громких новостей способствовал тому, что криптовалютное пространство стало восприниматься как "поле беззакония", но с тех пор сектор значительно продвинулся вперед. Ведущие криптовалютные компании понимают, что для устойчивого расширения глобальной экосистемы Web3 необходимо постоянное сотрудничество и взаимодействие с соответствующими регулирующими органами. Это подразумевает сотрудничество с правоохранительными органами и использование нашего опыта для оказания им помощи в выявлении и преследовании тех, кто пытается использовать криптовалюты в незаконных целях.

Сейчас необходимо работать над развенчанием заблуждения о том, что криптовалюты — это всего лишь небезопасный центр для незаконных действий. Это крайне важно для того, чтобы регуляторы чувствовали себя спокойно, формулируя однозначную политику, которая защищает клиентов и одновременно способствует инновациям, а также для того, чтобы у новых пользователей возникало желание присоединиться к движению Web3. Как пользователям, так и властям выгодно оставаться на переднем плане технологических и финансовых инноваций, которые могут принести рабочие места и повысить общую эффективность экономики.

Немаловажный факт — при наличии нормативно-правовой базы технология блокчейн может обеспечить более эффективную безопасность по сравнению с традиционными финансами. Поэтому ложное представление о разгуле криптопреступности должно быть оспорено реальными фактами о безопасности криптовалют и соблюдении игроками рынка нормативных требований.