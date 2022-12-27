Покорение Уимблдона, триумф в Лиге наций, трилогия GGG –"Канело". Спортивные итоги 2022

Фото: коллаж BaigeNews.kz/Чингиз Касымхан

Уходящий год для казахстанского спорта стал по-настоящему событийным. Громкие победы и поражения, крупные международные турниры, слёзы и радость болельщиков, обо всём этом - в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры

В феврале в Пекине состоялись XXIV зимние Олимпийские игры и XIII Паралимпийские игры. Подготовка шла полным ходом, многие наши спортсмены были близки к победе, но заветных медалей выиграть им так и не удалось.

Порадовать казахстанцев и взобраться на призовой пьедестал удалось только паралимпийцу Александру Герлицу, участвовавшему в гонке по парабиатлону на дистанции 10 километров. Он привёз на Родину бронзовую медаль.

Фото: Reuters

А от олимпийской сборной лучший результат показал шорт-трекист Абзал Ажгалиев. Он занял четвёртое место.

Фото: НОК

Борьба за плей-офф на чемпионате мира по хоккею

Скромные результаты в этом году были и у сборной Казахстана по хоккею. На чемпионате мира, который проходил в мае в Финляндии, казахстанские хоккеисты не смогли выйти в плей-офф, потерпев поражение в шести матчах и одержав одну победу. После прошлогоднего триумфа от них явно ждали большего.

Команда сохранила место в элитном дивизионе, но при этом не порадовала болельщиков впечатляющей игрой.

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации хоккея

Сенсация сборной Казахстана по футболу в Лиге наций

Если сборная Казахстана по хоккею выступила на главном турнире года довольно скромно, то сборная по футболу наоборот сотворила сенсацию в Лиге наций.

Лига наций – относительно новый турнир. Он заменил большинство товарищеских встреч матчами турнирного значения и обеспечил европейским сборным возможность играть с соперниками примерно равного уровня.

Сборная Казахстана возглавила группу С, набрав 13 очков. Таким образом, наши футболисты завоевали путёвку в финальный этап турнира. Там команда поборется за выход на Евро-2024 с победителями других групп Лиги C Лиги наций.

Фото: КФФ

Чем обусловлен успех сборной сказать довольно трудно, ведь значительных перемен в составе команды не произошло. Но изменился тренерский штаб - сборную с февраля возглавляет российский специалист Магомед Адиев. До этого он, прежде всего, был широко известен казахстанским болельщикам по работе в карагандинском "Шахтёре".

Фото: КФФ

И не то, чтобы предыдущие главные тренеры не мотивировали команду, но, судя по результатам, Адиеву это удалось лучше всего. Особенно эти победы важны после серии прошлогодних поражений. До первой победы в Лиге наций сборная проигрывала 14 матчей подряд.

Успех на Сурдлимпийских играх

В мае в Бразилии состоялись ХХIV летние Сурдлимпийские игры. В них Шонку Хайратхаан завоевал две золотые медали в греко-римской и вольной борьбе, став двукратным чемпионом игр впервые в истории независимого Казахстана. Золото также завоевали легкоатлет Фархад Кыстаубаев и дзюдоист Еркебулан Канафин.

Борец Хайратхаан Шонку. Фото: Комитет спорта и физической культуры

Большие успехи казахстанского тенниса

Главное событие казахстанского спорта в этом году – это триумфальная победа Елены Рыбакиной на Уимблдоне. Её достижение перевернуло представление о казахстанском теннисе. Обыграв в финале вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса, Рыбакина внесла своё имя в зал славы самого престижного теннисного турнира мира.

Чемпионы Уимблдона Елены Рыбакина и Новак Джокович. Фото: Instagram/Wimbledon

Фото: Reuters

Блюдо Уимблдона казахстанской теннисистке вручила принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.

Фото: Reuters

За победу на турнире она заработала более двух миллионов долларов.

"Я считаю, что самое главное – получать удовольствие от того, что ты делаешь, и тут важно, чтобы родители поддерживали. По своему опыту могу сказать, что ничего не смогла бы достичь без поддержки родителей. Дети просто должны получать удовольствие. Самое главное – это здоровье, а здоровье – это режим. Такие простые вещи достаточно ключевые и важные", - сказала теннисистка на пресс-конференции в Астане.

Успех Рыбакиной вывел интерес к теннису в Казахстане на новый уровень. Этому способствовали достижения и других наших теннисистов.

Так, например, Александр Бублик в этом году выиграл первый турнир ATP, Анна Данилина впервые вышла в финал Australian Open. Она также впервые получила путёвку на итоговый турнир WTA, где собрались лучшие теннисистки мира.

Фото: Федерация тенниса Казахстана

Сборная Казахстана, обыграв Норвегию, вышла в финальный раунд Davis Cup, а женская команда пробилась в финальную часть Billie Jean King Cup.

Порадовали своими успехами и юниоры. Юноши сборной Казахстана впервые выиграли первенство Азии среди детей до 12 лет.

Большим праздником для теннисных болельщиков стало проведение турнира ATP 500. Для участия в нём в столицу Казахстана приехали главные звёзды тенниса во главе с сербом Новаком Джоковичем.

Фото: Федерация тенниса Казахстана

Первое золото Казахстана в лёгкой атлетике

Казахстанская спортсменка Нора Джеруто в этом году завоевала золотую медаль на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Мировое первенство проходило в США в Орегоне.

Джеруто заняла первое место в забеге на дистанции 3000 метров с препятствиями. Она преодолела дистанцию за 8:53,02. Эта золотая медаль на чемпионате мира стала первой в истории лёгкой атлетики Казахстана.

Фото: Reuters

Трилогия GGG- Канело

Самый известный казахстанский боксёр Геннадий Головкин в этом году провёл два боя. В апреле он выступил против японца Риоты Мураты на его родине. Второй поединок состоялся против мексиканца Сауля Альвареса. И, если в первом бое, казахстанец одержал победу, то во втором потерпел поражение.

Трилогия с Канело завершилась не в пользу Геннадия. Тем не менее, это не уменьшает его достижения в спорте. Головкин давно вошёл в историю мирового бокса.

Фото: Instagram/gggboxing

Восходящие звёзды спорта

Говоря об итогах года, нельзя не отметить достижения молодых спортсменов. Так, в этом году впервые в истории независимого Казахстан представительница казахстанской сборной по гребле на байдарках и каноэ 17-летняя Мария Бровкова завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Венгрии.

Бибисара Асаубаева стала самой молодой в истории мировых шахмат чемпионкой мира по блиц шахматам, а также серебряным призером по рапид на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапид и блиц). Тем самым, она вошла в Книгу рекордов Гиннеса.

Фото: Instagram/Bibisarachess

Следует отметить и победу юного спортсмена Алана Курмангалиева в смешенном разряде (в паре со спортсменкой из Египта Ханой Г.) на юношеском чемпионате мира по настольному теннису.

Фото: Талап Койбагаров, пресс-служба Федерации настольного тенниса РК

Желаем казахстанским спортсменам дальнейших побед!