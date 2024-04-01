Покерный клуб работал в одном из кафе в Караганде

В Караганде выявили два места, где проводилась незаконная игорная деятельность. Посетители одного из кафе в городе могли играть на деньги в покер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Департамент экономических расследований по Карагандинской области пресёк незаконную деятельность группы лиц, организовавших в подвальном помещении кафе игру в покер на деньги. Во время обыска заведения нашли и изъяли: специальный игровой стол, фишки, карты, сотовые телефоны участников игры, ноутбук, видеорегистратор, блокноты с рукописными записями и другую атрибутику.

"По данному факту департамент экономических расследований по Карагандинской области зарегистрировал досудебное расследование пункту 2 части 2 статьи 307 УК РК - "Организация незаконного игорного бизнеса, группой лиц по предварительному сговору". Материалы направлены в суд, ожидается приговора", - сообщили в департаменте.

Кроме того, В Караганде нашли и закрыли подпольное казино. Там в ходе обыска изъяты столы, карты, фишки и другая соответствующая атрибутика. По этому факту также было начато расследование по пункту 2 части 3 статьи 307 2 УК РК - "Организация незаконного игорного бизнеса, с извлечением дохода в особо крупном размере". Дело дошло до суда.