Покерный клуб прикрыли полицейские в Актау

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Сотрудники УБОП департамента полиции Мангистауской области ликвидировали покерный клуб, который работал в одном из жилищных комплексов 15 микрорайона в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Полицейские задержали организатора и двух дилеров. Кроме них в помещении находились официантка и игроки. При обыске изъяли игровой стол, 154 фишки, 16 упаковок карт и два самодельных аппарата для употребления марихуаны.