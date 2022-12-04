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Лента новостей

t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 14:55
216
Сегодня, 14:55
216
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Покерный клуб прикрыли полицейские в Актау

Сотрудники УБОП департамента полиции Мангистауской области ликвидировали покерный клуб, который работал в одном из жилищных комплексов 15 микрорайона в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК

Полицейские задержали организатора и двух дилеров. Кроме них в помещении находились официантка и игроки. При обыске изъяли игровой стол, 154 фишки, 16 упаковок карт и два самодельных аппарата для употребления марихуаны.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 307 часть 2 УК РК — организация незаконного игорного бизнеса. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия", — сообщили в полиции.

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#покер #игорный бизнес #полиция #Актау
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:55
216
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