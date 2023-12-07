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"Показал половой орган и заставил взять в руки": Учителя физкультуры подозревают в домогательстве в Кызылорде

Сегодня, 14:43
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 14:43
Сегодня, 14:43
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Фото: Polisia.kz

Учитель физической культуры школы №11 Кызылорды подозревается в домогательстве. Сейчас педагог задержан, ведётся следствие, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По предварительной версии, от домогательств учителя пострадала ученица четвёртого класса. Педагог показал ей половой орган и заставил взять в руки. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. 

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело, начаты следственные мероприятия согласно статье 201 Уголовно - процессуального кодекса РК. Более подробная информация не разглашается", - прокомментировали ДП Кызылординской области.

Корреспондент BaigeNews.kz позвонил в администрацию данной школы, однако директор отказался как-либо прокомментировать данную ситуацию. 

"Сейчас ведётся следствие, я не могу ничего сказать. Делиться информацией касательно учителя не имею права", - сказал Гани Сардарбеков.

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