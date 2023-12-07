"Показал половой орган и заставил взять в руки": Учителя физкультуры подозревают в домогательстве в Кызылорде

Учитель физической культуры школы №11 Кызылорды подозревается в домогательстве. Сейчас педагог задержан, ведётся следствие, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По предварительной версии, от домогательств учителя пострадала ученица четвёртого класса. Педагог показал ей половой орган и заставил взять в руки. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело, начаты следственные мероприятия согласно статье 201 Уголовно - процессуального кодекса РК. Более подробная информация не разглашается", - прокомментировали ДП Кызылординской области.

Корреспондент BaigeNews.kz позвонил в администрацию данной школы, однако директор отказался как-либо прокомментировать данную ситуацию.