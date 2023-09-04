Похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане

На севере Казахстана ожидается похолодание температуры воздуха до двух градусов, передаёт BaigeNews.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие два дня, 5 и 6 сентября, на большей части Казахстана сохранится дождливая, прохладная погода с грозами и порывистым ветром.