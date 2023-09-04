Похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
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На севере Казахстана ожидается похолодание температуры воздуха до двух градусов, передаёт BaigeNews.kz.
По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие два дня, 5 и 6 сентября, на большей части Казахстана сохранится дождливая, прохладная погода с грозами и порывистым ветром.
"На севере, востоке и юго-востоке страны временами ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока Казахстана пройдут осадки, 5 сентября временами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На северо-западе, севере, востоке и в центре страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман. Температура воздуха на севере, северо-западе, в центре страны в ночные часы ожидаются в пределах 2-10 тепла, днём ожидается небольшое повышение до 10-20 тепла", - прогнозируют синоптики.
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