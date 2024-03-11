Похолодание до минус 20 ожидается в Казахстане

Прогноз погоды по Казахстану на 12-14 марта 2024 года распространило РГП "Казгидромет", передаёт BaigeNews со ссылкой на "Казинформ".

По информации синоптиков, в предстоящие дни на территории Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки: сильные осадки в виде дождя и снега ожидаются 12 марта в Павлодарской и Карагандинской областях, 12-13 марта в областях Жетысу, Абай, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях.

По республике прогнозируется усиление ветра, туман, гололед.