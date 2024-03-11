Похолодание до минус 20 ожидается в Казахстане
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Прогноз погоды по Казахстану на 12-14 марта 2024 года распространило РГП "Казгидромет", передаёт BaigeNews со ссылкой на "Казинформ".
По информации синоптиков, в предстоящие дни на территории Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки: сильные осадки в виде дождя и снега ожидаются 12 марта в Павлодарской и Карагандинской областях, 12-13 марта в областях Жетысу, Абай, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях.
По республике прогнозируется усиление ветра, туман, гололед.
"На большей части страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до 10-20 мороза, днем до 2-10 мороза, а на юге столбики термометров ночью опустятся до 2-12 со знаком минус, днем 6 мороза - 2 тепла", - говорится в сообщении.
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