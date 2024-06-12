Похищенный 10 лет назад телефон нашли полицейские СКО
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В СКО полицейские разыскали телефон, похищенный 10 лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В Кызылжарском районе СКО оперативники раскрыли кражу мобильного телефона, произошедшую в 2014 году. Тогда одна из жительниц района, отдыхая на озере близ села Соколовки, обнаружила пропажу популярной в своё время модели Samsung Galaxy S III Mini.
Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Тем не менее, спустя 10 лет были выявлены новые обстоятельства, которые позволили стражам порядка установить 27-летнего жителя района. На момент совершения кражи ему было 17 лет. Он признал вину и рассказал, как завладел чужим имуществом, оставленным без присмотра на пляже. Похищенное возвращено законному владельцу.
"Уголовное производство прекращено ввиду истечения срока давности. Тем не менее, стоит отметить, что старые материалы регулярно пересматриваются на предмет выявления новых обстоятельств. Ни одно преступление, оставшееся нераскрытым, не выпадает из поля зрения полиции", – говорит начальник районного отдела полиции Алихан Байкадамов.
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