Похищенный 10 лет назад телефон нашли полицейские СКО

В СКО полицейские разыскали телефон, похищенный 10 лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Кызылжарском районе СКО оперативники раскрыли кражу мобильного телефона, произошедшую в 2014 году. Тогда одна из жительниц района, отдыхая на озере близ села Соколовки, обнаружила пропажу популярной в своё время модели Samsung Galaxy S III Mini.

Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Тем не менее, спустя 10 лет были выявлены новые обстоятельства, которые позволили стражам порядка установить 27-летнего жителя района. На момент совершения кражи ему было 17 лет. Он признал вину и рассказал, как завладел чужим имуществом, оставленным без присмотра на пляже. Похищенное возвращено законному владельцу.