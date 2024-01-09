Похищенное во время январских событий оружие вернули правоохранители
Сегодня, 10:48
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Сегодня, 10:48Сегодня, 10:48
134Фото: фото: пресс-служба КНБ РК
Стало известно сколько оружия изъято из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz.
Всего в рамках оперативно-розыскных мероприятий Комитетом национальной безопасности, полицией и органами прокуратуры ликвидированы 14 каналов незаконного оборота оружия и 7 цехов по его кустарному изготовлению.
"Изъяты 51 автомат Калашникова, 192 ружья, 165 пистолетов, 45 гранат, 2 гранатомета, 4 единицы снарядов и мин, 7 взрывчатых устройств и 36 870 патронов различного калибра", – сообщили в пресс-службе КНБ РК.
В ведомстве заявили, что среди изъятых видов оружия были и те, что преступники похитили во время трагических событий в январе 2022 года.
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