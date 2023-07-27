Похищенное во время кантара оружие обнаружили в Таразе

Фото: polisia.kz

Проводятся досудебные расследования по части 3 статьи 287 УК РК "Незаконное владение, изготовление, передача, хранение оружия, боеприпасов".

Три крупных схрона оружия, похищенного из здания ДП, выявили жамбылские полицейские, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции департамента полиции Жамбылской области ежедневно ведут непрерывную работу по поиску оружия и боеприпасов, украденных во время январских событий.

За дежурные сутки были выявлены три схрона оружия. Сотрудниками УБОП и УПН ДП в ходе реализации оперативной информации на территории этноисторического комплекса “Тектурмас” на пустыре обнаружены полипропиленовые мешки с оружием и боеприпасами внутри.

Из мешков были изъяты пистолет-пулемет калибра 9 миллиметров, похищенный из здания ДП во время январских событий, одноствольное гладкоствольное охотничье ружье ТОЗ-120 калибра 20 миллиметров, две единицы двуствольного охотничьего ружья 16 калибра ТОЗ-63, пневматический пистолет МР-654 калибра 4,5 миллиметра, газовый пистолет ИЖ-79, ручная граната РГД-5 без запала, магазин от автомата АК-47, 87 патронов различного калибра и специальные средства.

Также сотрудниками полиции ОП-2 УП города Тараз при проведении оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц областного центра среди мусора было найдено спрятанное ружье ИЖ-ЗК 16-го калибра, травматический пистолет ТТ-Лидер, 23 боеприпаса различного калибра, магазин от автомата АКСУ, полицейская каска, бронежилет, палка резиновая и полицейский щит.

В настоящее время по данным фактам проводятся досудебные расследования по части 3 статьи 287 УК РК "Незаконное владение, изготовление, передача, хранение оружия, боеприпасов".

Назначены соответствующие экспертизы.