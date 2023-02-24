open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Похищенное в ходе январских событий ружьё обнаружили вдоль трассы
polisia.kz Сегодня, 13:18
396
Сегодня, 13:18
396
Фото: polisia.kz

Похищенное в ходе январских событий ружьё обнаружили вдоль трассы

Сотрудники уголовно-исполнительной системы Алматинской области совместно с УБОП департамента полиции нашли гладкоствольное ружьё, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Обнаружили его около моста близ села Байсерке, вдоль дороги Алматы – Усть-каменогорск.

Гладкоствольное ружьё 12 калибра Benelli Beccaccia Supreme было завернуто в полиэтиленовый пакет.

"По результатам проверки, ружьё было украдено в январе прошлого года из оружейного магазина "Анна" в  Алматы", – сообщил заместитель начальника ДУИС Канат Ашов.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР управления полиции Конаева по статье 287 части 2 УК РК - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#январская трагедия #оружие #Алматинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:18
396
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх