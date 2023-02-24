Похищенное в ходе январских событий ружьё обнаружили вдоль трассы

Фото: polisia.kz

Сотрудники уголовно-исполнительной системы Алматинской области совместно с УБОП департамента полиции нашли гладкоствольное ружьё, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Обнаружили его около моста близ села Байсерке, вдоль дороги Алматы – Усть-каменогорск.

Гладкоствольное ружьё 12 калибра Benelli Beccaccia Supreme было завернуто в полиэтиленовый пакет.

"По результатам проверки, ружьё было украдено в январе прошлого года из оружейного магазина "Анна" в Алматы", – сообщил заместитель начальника ДУИС Канат Ашов.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР управления полиции Конаева по статье 287 части 2 УК РК - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".