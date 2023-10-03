Поголовной дактилоскопии не будет – МВД
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Вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев на брифинге в правительстве высказался о всеобщей дактилоскопии в Казахстане, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Марат Кожаев заявил, что вопрос очень длинный, и его порой некомпетентно обсуждают в обществе.
"Никакой поголовной дактилоскопии с 1 января 2024 года для населения не будет. Чтобы вы это поняли и донесли до своей аудитории, этот закон был принят в 2016 году о дактилоскопической регистрации. Сразу оговорюсь - это не изобретение Казахстана. Такая система регистрации существует во многих странах, та же Турция, Узбекистан уже внедрили давным-давно эту регистрацию. Главная цель - ввести в наши документы, удостоверяющие личности, дополнительную биометрическую защиту", - сказал он.
По его словам, сейчас там для защиты используется только фотография. Как итог, в Казахстане за 10 лет более 1700 человек документировали под чужими данными.
"В систему эти отпечатки будут введены в виде кодифицированных знаков. Это не означает, что любой человек может их изъять. Они будут обезличены и специальный идентификатор при надобности поможет определить, к кому принадлежит", - разъяснил он.
Из плюсов процедуры, по словам Кожаева, возможность в случае утери документа легко его восстановить, а также защита от подделки за счёт уникального отпечатка пальца.
Вице-министр напомнил, что закон начнет действовать с 1 января 2024 года.
"Это не говорит о том, что вы все пойдете дактилоскопию сдавать. По мере надобности, когда у вас истечёт срок документа удостоверения или паспорта. Система документирования будет происходить в ЦОНе. Она не меняется. Кроме того, что в вас индивидуальный документ введётся дополнительная защита в виде дактилоскопического отпечатка вашего пальца", - указал спикер.
Рассматривается, по его словам, возможность обсудить норму о штрафах за отказ от дактилоскопии.
"Закон принимался прежними составами наших депутатов. В этой части новый состав тоже поднимает вопрос о целесообразности этих штрафов, мы эти вопросы готовы обсудить и, возможно, пойти на какие-то изменения. Потому что если человек не будет дактилоскопироваться, в принципе он не получит услугу. Поэтому, возможно, это излишне. Принятая мера для того, чтобы побудить людей исполнять принятый в 2016 году закон. Но это всё подлежит ещё обсуждению", - резюмировал Марат Кожаев.
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