Поголовной дактилоскопии не будет – МВД

Вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев на брифинге в правительстве высказался о всеобщей дактилоскопии в Казахстане, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Марат Кожаев заявил, что вопрос очень длинный, и его порой некомпетентно обсуждают в обществе.

"Никакой поголовной дактилоскопии с 1 января 2024 года для населения не будет. Чтобы вы это поняли и донесли до своей аудитории, этот закон был принят в 2016 году о дактилоскопической регистрации. Сразу оговорюсь - это не изобретение Казахстана. Такая система регистрации существует во многих странах, та же Турция, Узбекистан уже внедрили давным-давно эту регистрацию. Главная цель - ввести в наши документы, удостоверяющие личности, дополнительную биометрическую защиту", - сказал он.

По его словам, сейчас там для защиты используется только фотография. Как итог, в Казахстане за 10 лет более 1700 человек документировали под чужими данными.

"В систему эти отпечатки будут введены в виде кодифицированных знаков. Это не означает, что любой человек может их изъять. Они будут обезличены и специальный идентификатор при надобности поможет определить, к кому принадлежит", - разъяснил он.

Из плюсов процедуры, по словам Кожаева, возможность в случае утери документа легко его восстановить, а также защита от подделки за счёт уникального отпечатка пальца.

Вице-министр напомнил, что закон начнет действовать с 1 января 2024 года.

"Это не говорит о том, что вы все пойдете дактилоскопию сдавать. По мере надобности, когда у вас истечёт срок документа удостоверения или паспорта. Система документирования будет происходить в ЦОНе. Она не меняется. Кроме того, что в вас индивидуальный документ введётся дополнительная защита в виде дактилоскопического отпечатка вашего пальца", - указал спикер.

Рассматривается, по его словам, возможность обсудить норму о штрафах за отказ от дактилоскопии.