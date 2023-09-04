Погибший в Таиланде казахстанец был блогером
Сегодня, 17:12
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Сегодня, 17:12Сегодня, 17:12
205Фото: thephuketnews.com
Казахстанец, погибший в Таиланде, был блогером. С 15 лет он путешествовал по миру и активно вёл соцсети. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.
"Сегодня родители опознали своего сына. В ближайшее время его тело будет доставлено в Казахстан", - сообщил Смадияров на брифинге.
Он добавил, что погибший несколько месяцев находился в Таиланде, он там работал.
По словам представителя МИД, 1 сентября консулу Казахстана в Таиланде поступила информация о том, что парень утонул в Пхукете. После двух дней поисков тайские спасатели вытащили из воды тело погибшего.
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