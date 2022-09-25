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instagram/samruk_energy Сегодня, 18:15
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Фото: instagram/samruk_energy

Погибшим на "Алматы марафоне" оказался независимый директор "Самрук-Энерго"

Компания "Самрук-Энерго" на своей странице в Instagram опубликовала соболезнование родным и близким Рустема Садыкова, который погиб после финиша "Алматы марафона", передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня, 25 сентября 2022 года, скоропостижно скончался Садыков Рустем Галимович, независимый директор, член Совета директоров АО "Самрук-Энерго". Рустем Галимович был высокообразованным блестящим профессионалом, имел опыт работы в международных компаниях. В памяти коллег он навсегда останется уверенным в себе лидером и преданным делу сотрудником. Нам всем будет его очень не хватать", — говорится в сообщении.

На "Алматы марафон" 47-летний Рустем Садыков прилетел из Астаны. Бежал дистанцию 10 километров. Мужчина упал сразу же, едва успев пересечь финишную прямую на площади Республики и пройдя несколько метров.

Реанимационные мероприятия продолжались в течение 30 минут, из них последние 10 минут в машине скорой помощи, где и скончался

Официальную причину смерти назовут после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Рустем Садыков родился 25 января 1975 года. Окончил Анкарский Университет, Лондонскую школу экономики. Свободно владел английским, турецким и итальянским языками.

Был партнером международной организации Grant Thornton, занимал должность руководителя налоговой и юридической практики в KPMG.

В "Самрук Энерго" занимал пост независимого директора, председателя комитета по аудиту. Член комитета по назначениям и вознаграждениям, член комитета по стратегическому планированию.

27 мая 2022 года его избрали независимым директором членом совета директоров.

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#Алматы
Журналист
Сегодня, 18:15
2166
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