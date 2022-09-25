Участник "Алматы марафона" скончался после финиша

Фото: almaty-marathon.kz

47-летний житель Астаны Рустем Садыков, участник "Алматы марафона", проходившего сегодня в Алматы, скончался после пересечения линии финиша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

"Это произошло в 9:35. Рустем бежал дистанцию 10 километров. При регистрации он получил номер 8743", - сообщила директор "Алматы марафона" Салтанат Казыбаева.

Как сообщил главный врач соревнований, дежуривший на финише Оразбек Сахов, участник упал сразу же, едва успев пересечь финишную прямую на площади Республики и пройдя несколько метров.

"Мы сразу начали оказывать ему помощь. Первичную помощь начали оказывать волонтеры "Красного полумесяца Казахстана", далее сердечно-легочная реанимация (непрямой массаж сердца, дыхание мешком Амбу с использованием воздуховода, дефибрилляция неоднократно, налажен венозный доступ, инъекции адреналина) проводилась совместно с сотрудниками станции Городской скорой помощи. Вначале сердце удалось запустить, появился синусовый ритм, через 2 минуты наступила повторная остановка сердца. Реанимационные мероприятия продолжались в течение 30 минут, из них последние 10 минут в машине скорой помощи. И в 10:15 мы констатировали смерть. Официальную причину можно будет назвать лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы", — добавил Оразбек Сахов

По словам близких погибшего, в беговом мероприятии он принимает участие уже не в первый раз. Он бежал в апреле на Алматинском полумарафоне, в Алматы марафоне в 2021 году, также на дистанции 10 километров.

Организаторы соревнований выразили соболезнования родным и близким погибшего, сообщив, что окажут финансовую помощь в транспортировке тела в Астану, откуда Рустем приехал специально для участия в соревнованиях.