Поездной диспетчер из Астаны выиграла чемпионат мира по армрестлингу

Алла Штрошерер завоевала золото в борьбе левой рукой и серебро - правой

В Алматы завершился 44-ый чемпионат мира по армрестлингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "ҚТЖ".

Астанчанка Алла Штрошерер выиграла 44-ый чемпионат мира по армрестлингу. На нем поездной диспетчер регионального центра управления движением поездов "Северный" Алла Штрошерер завоевала золото в борьбе левой рукой и серебро - правой.

"Для меня это огромное достижение, к которому я упорно шла. Эти две медали - яркие доказательства того, что всего в этом мире можно добиться трудом. Было сложно одержать победу в борьбе с именитыми профессионалами по армрестлингу. Сейчас поставила себе новую цель - стать двукратной чемпионкой мира, поэтому буду готовиться к следующему чемпионату", - поделилась эмоциями Алла.

Выступала спортсменка в весовой категории 85+. Алла одержала победу над представительницей из Индии.

До этого астанчанка выиграла чемпионат Казахстана по армрестлингу, там она тоже завоевала сразу две медали.

Отмечается, что в копилке Аллы уже есть около 10 килограммов различных медалей. Спортсменка регулярно выступает на различных спортивных состязаниях, представляя и защищая честь страны. Помимо успехов в армрестлинге, женщина также стала чемпионкой и рекордсменкой Азии по пауэрлифтингу и в жиме лежа.