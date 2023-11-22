Поездки в женских вагонах становятся популярными в Казахстане
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Всего за прошедшие 10 месяцев этого года порядка 130 тысяч пассажирок выбрали вагоны для женщин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Для сравнения в 2022 году в таких вагонах проехали свыше 114 тыс. женщин. За три месяца 2021 года с момента внедрения услуги свыше 13 тыс. казахстанок путешествовали в женских вагонах.
К настоящему времени женские вагоны совершают маршруты в составе восьми пассажирских поездов:
- №77/78 "Алматы-Мангистау" купейный вагон №07;
- №351/352 "Алматы-Оскамен" купейный вагон №10.
- №45/46 "Павлодар-Туркестан" купейный вагон №09;
- №37/38 "Мангистау-Семей" купейный вагон №06;
- №47/48 "Атырау-Астана" купейный вагон №06;
- №33/34 "Актобе-Алматы-1" купейный вагон №06;
- №4/3 "Астана-Алматы-2" купейный вагон №17;
- №71/72 "Астана-Шымкент" купейный вагон №10.
Пассажиры мужского пола допускаются к поездкам в таких вагонах до достижения семилетнего возраста.
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