Поезда "Тальго" будут ходить до Алаколя

В направлении озера Алаколь пустят поезда "Тальго". Об этом стало известно на совещании по вопросам обеспечения пассажирских перевозок в летний сезон, которое провели представители НПП "Атамекен", АО "НК "Қазақстан Темір Жолы", АО "Пассажирские перевозки" и члены рабочей группы из числа турфирм и отраслевых ассоциаций, передаёт BaigeNews.kz.

Информацией по подготовке пассажирских составов к лету поделился генеральный директор АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов.

"Турбизнес говорил, что есть потребность в вагонах из Астаны до озера Алаколь и просили организовать поезд формата "Тальго". В прошлом году всего в направлении Алаколя нами было организовано 11 маршрутов, из них три маршрута из Астаны, пять из Алматы, два из ВКО и Абайской области", - сообщил он.

Объём перевозок в направлении побережья в 2022 году составил 243 тысячи человек. Большой поток наблюдается из южных регионов – перевезено 118 тысяч человек. В 2023 году планируется увеличить количество мест до 276 тысяч, что больше на шесть процентов. Будут сохранены все маршруты прошлого года, а также впервые планируется организовать поезд "Тальго" по маршруту "Астана-Достык".

Первый заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Максат Кикимов отметил, что у туррынка имеются нарекания к качеству вагонов, к отсутствию оснащения системой кондиционирования.

"В связи с тем, что дороги к восточному побережью Алаколя до сих пор находятся на реконструкции, и учитывая высокую ценовую политику на авиабилеты и ограниченное количество авиарейсов, самым оптимальным способом передвижения для туристов остаётся железнодорожное сообщение, которое необходимо увеличивать из года в год", - сказал Кикимов.

Председатель Ассоциации Казахстанской индустрии туризма Мунирам Ахметова от лица турбизнеса предложила оптимизировать график движения поездов, продолжить работу по улучшению и замене старых вагонов, состыковать рейсы на Алаколь из Шымкента и Павлодара.