Поезд насмерть сбил двух железнодорожников
Сегодня, 10:08
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Сегодня, 10:08Сегодня, 10:08
101Фото: КТЖ
Информацию о несчастном случае с двумя работниками железнодорожного транспорта на перегоне Жидели-Берлик подтвердили АО "НК "Қазақстан темір жолы", передаёт BaigeNews.kz.
По информации КТЖ, несчастный случай произошел 21 января 2024 г. в 07 часов 27 минут на перегоне Жидели-Берлик участка Шыганак-Шу.
"Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать несчастного случая не удалось. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала комиссия КТЖ. Начато расследование", - сообщили в КТЖ.
КТЖ приносит искренние соболезнования семья работников и окажет им необходимую помощь.
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