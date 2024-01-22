Поезд насмерть сбил двух железнодорожников

Информацию о несчастном случае с двумя работниками железнодорожного транспорта на перегоне Жидели-Берлик подтвердили АО "НК "Қазақстан темір жолы", передаёт BaigeNews.kz.

По информации КТЖ, несчастный случай произошел 21 января 2024 г. в 07 часов 27 минут на перегоне Жидели-Берлик участка Шыганак-Шу.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать несчастного случая не удалось. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала комиссия КТЖ. Начато расследование", - сообщили в КТЖ.

КТЖ приносит искренние соболезнования семья работников и окажет им необходимую помощь.