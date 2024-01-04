  • 4 Января, 18:57
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Поели огурцы: Ботулизмом заразились двое жителей Туркестанской области

Сегодня, 18:53
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 18:53
Сегодня, 18:53
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Фото: pxhere.com

В Туркестанской области два человека заразились ботулизмом. Один из них находится в реанимации в тяжёлом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Оба употребляли консервированные огурцы, приготовленные в домашних условиях. 

Медики уточнили, что у обоих граждан наблюдались клинические проявления, характерные для ботулизма - беспокойство, рвота, головокружение, неспособность глотать. 

34-летний житель Созакского района госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы в тяжёлом состоянии. 39-летний житель Ордабасинского района получает лечение в районной больнице. Состояние стабильное. 

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