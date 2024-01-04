Поели огурцы: Ботулизмом заразились двое жителей Туркестанской области
Сегодня, 18:53
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Сегодня, 18:53Сегодня, 18:53
44Фото: pxhere.com
В Туркестанской области два человека заразились ботулизмом. Один из них находится в реанимации в тяжёлом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Оба употребляли консервированные огурцы, приготовленные в домашних условиях.
Медики уточнили, что у обоих граждан наблюдались клинические проявления, характерные для ботулизма - беспокойство, рвота, головокружение, неспособность глотать.
34-летний житель Созакского района госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы в тяжёлом состоянии. 39-летний житель Ордабасинского района получает лечение в районной больнице. Состояние стабильное.
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