Поели огурцы: Ботулизмом заразились двое жителей Туркестанской области

В Туркестанской области два человека заразились ботулизмом. Один из них находится в реанимации в тяжёлом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Оба употребляли консервированные огурцы, приготовленные в домашних условиях.

Медики уточнили, что у обоих граждан наблюдались клинические проявления, характерные для ботулизма - беспокойство, рвота, головокружение, неспособность глотать.

34-летний житель Созакского района госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы в тяжёлом состоянии. 39-летний житель Ордабасинского района получает лечение в районной больнице. Состояние стабильное.