Поединок Головкина и Альвареса будут транслировать казахстанские телеканалы

Фото: Instagram_gggboxing

Поединок казахстанского боксёра Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса в прямом эфире будут транслировать телеканалы Qazaqstan и Qazsport, передаёт BaigeNews.kz.

Третий бой Головкина и Альвареса состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, Невада). Там же прошли их первый и второй бои в 2017 и 2018 годах соответственно. В первом поединке была зафиксирована спорная ничья, а в рематче судьи отдали победу мексиканцу — решением большинства голосов.