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Instagram_gggboxing Сегодня, 01:15
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Фото: Instagram_gggboxing

Поединок Головкина и Альвареса будут транслировать казахстанские телеканалы

Поединок казахстанского боксёра Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса в прямом эфире будут транслировать телеканалы Qazaqstan и Qazsport, передаёт BaigeNews.kz.

Третий бой Головкина и Альвареса состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, Невада). Там же прошли их первый и второй бои в 2017 и 2018 годах соответственно. В первом поединке была зафиксирована спорная ничья, а в рематче судьи отдали победу мексиканцу — решением большинства голосов. 

Начало прямой трансляции - 18 сентября в 05:00 по времени Нур-Султана. Головкин уже прибыл в Лас-Вегас и провёл дуэль взглядов с соперником. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Official page (@qazsport_official)

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#Головкин #телеканалы
Сегодня, 01:15
164
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