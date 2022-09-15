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Сегодня, 01:15
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Поединок Головкина и Альвареса будут транслировать казахстанские телеканалы
Поединок казахстанского боксёра Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса в прямом эфире будут транслировать телеканалы Qazaqstan и Qazsport, передаёт BaigeNews.kz.
Третий бой Головкина и Альвареса состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, Невада). Там же прошли их первый и второй бои в 2017 и 2018 годах соответственно. В первом поединке была зафиксирована спорная ничья, а в рематче судьи отдали победу мексиканцу — решением большинства голосов.
Начало прямой трансляции - 18 сентября в 05:00 по времени Нур-Султана. Головкин уже прибыл в Лас-Вегас и провёл дуэль взглядов с соперником.
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