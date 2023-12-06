Поедет - не поедет: жизнеспособность будущего ЛРТ в Астане оценили эксперты

Запуск LRT в Астане перенесли на 2025 год. Транспортный проект, который сопровождается скандалами и делами о хищениях, жители столицы называли "памятником коррупции". На несколько лет строительство объекта было приостановлено и только в этом году проект стали наконец достраивать. Сможет ли LRT разгрузить транспортный поток столицы и каким образом он будет работать? Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Своевременен ли LRT для Астаны?

Урбанист Аян Закирин сомневается в своевременности LRT. Строительство проекта было начато в 2017 году и не предполагалось, что оно затянется на такой долгой срок.

"Город, как живой организм, имеет свойство постоянно меняться, расширяться. Все что делается с точки зрения общественных нужд должно быть актуальным. То есть соответствовать требованиям и развитию города в определенный период развития. С этой точки зрения LRT – это не своевременный проект", - говорит эксперт.

Эксперт обращает внимание на маршрут ЛРТ.

"Маршрут - от аэропорта до старого вокзала, и он критиковался президентом. Он говорил о том, что недостаточно людей, которые могли бы следовать по этому маршруту. Насколько я знаю, город серьезно поменял план детальной планировки, и увеличилось количество квартир, многоэтажных домов вдоль LRT. Но получилось так, что сначала построили проект и потом подумали, что нужно заселять людей. То есть неправильно выстроена причинно-следственная связь", - говорит эксперт.

Отдельный вопрос, по мнению Закирина дороговизна проекта. По его мнению, LRT не сможет окупить огромные средства, вложенные в него.

"Проект строился в новой части города, где земли было много. Там огромные восьмиполосные дороги. И здесь возникает вопрос о том, насколько была потребность поднимать на такую огромную высоту эстакадную часть LRT. Это же дополнительные расходы. Логика данного решения под вопросом. В целом эту проблему отрабатывали с китайскими партнерами, и выгодность проекта вызывает определённые сомнения", - говорит Аян Закирин.

Эксперт считает, что эстакадную часть LRT не нужно было поднимать, а расположить по улицам, как это сделано в других крупных городах. Маршрут проекта также не продуман, говорит Аян Закирин.

"Маршрут нужно было составлять так, чтобы учитывать три экономических центра – это район Евразии и старого центра проспекта Республики. И туда нужно было отправлять новые транспортные ветви. LRT должен вести от окраин к этим трем точкам. Тогда это будет целесообразно, отвечая потребностям населения и, более того, позволило бы позаботиться о вопросах транспорта пригородов Астаны. Ежедневно в Астану из пригорода заезжают по 30-50 тысяч человек, так как нет альтернативного транспорта. Есть автобусы, но они не закрывают потребности населения", - говорит эксперт.

Он подчеркнул, что в столице необходимо и дальше развивать общественный транспорт.

"LRT - это необходимая вещь. Но в любом случае нужно развивать общественный транспорт в городе. Для этого есть арсенал инструментов, и проекты должны отвечать текущим вызовам и возможностям, перспективам развития города", - заключил эксперт.

Спорные маршруты LRT

Урбанист Олжас Билялов также считает, что маршруты LRT не соответствуют потребностям города.

"Маршрут проекта выбран некорректно. Он не выбран в соответствии с тем, где люди живут и работают. Самая важная задача транспортной системы - обеспечить работу в час-пик. 40 процентов LRT проходит там, где он не нужен - дальше MEGA Silk Way и аэропорта. То есть LRT будет кататься в час-пик от аэропорта и назад, это глупо, ведь там нет такого потока людей. Проект должен был проходить по тем маршрутам, где пробки", - говорит эксперт.

По его словам, когда LRT достраивали была возможность сократить маршрут до аэропорта. Однако это не было сделано.

"Достраивать его было лучше, чем сносить. Но нужно обязательно было сокращать маршрут до аэропорта", - говорит эксперт.

По его мнению, новый транспортный проект будет выдерживать климатические условия Астаны. В других странах LRT функционирует удачно.

"Технологично можно будет все решить. LRT удачно работает в Канаде, где похожие климатические условия с Казахстаном. Также подобный транспортный проект действует в ОАЭ. Эксплуатационные расходы LRT будут высокими, и это повлияет на стоимость билетов", - сказал эксперт.

По его словам, вопрос стоимости билетов не раз обсуждался публично, но цена так и осталась пока неозвученной.

"Акимат даже не показывают расчеты, какими будут эксплуатационные расходы. Все это мы в акимате озвучили, но цифр пока нет".

Олжас Билялов считает, что для Астаны было бы эффективное использование PRT. Это вид городского и пригородного транспорта, который автоматически (без водителя) перевозит пассажиров в режиме такси, используя сеть выделенных путей. Подобный проект успешно действует в Лондоне.

"Это удобно тем, что подобные автобусы ездят на специальной линии, и пробки не влияют на их передвижение. В этой системе транспорт полностью автоматизирован", - заключил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для продолжения строительства проекта из бюджета выделят дополнительно 50 миллиардов тенге.

Решением суда по делу об LRT бывший заместитель акима столицы Канат Султанбеков был признан виновным в соучастии в уголовном преступлении, а также по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Ему было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Другого фигуранта дела экс-руководителя компании "Астана LRT" Талгата Ардана также приговорили к семи годам лишения свободы. Султанбеков и Ардан находятся в международном розыске. Они были преданы суду заочно.