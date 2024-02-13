Подземные воды незаконно добывали в СКО

В Северо-Казахстанской области занимались добычей подземных вод без разрешения на специальное водопользование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региона.

Как сообщили в прокуратуре, должностные лица лесного хозяйства Аккайынского района пробурили скважину и производили забор подземных вод без разрешения на водопользование.

"Аналогичные нарушения выявлены у 19 других государственных органов (отделы образования Жамбылского, Кызылжарского, Есильского районов, Аппараты акимов сельских округов Айыртауского, М.Жумабаева, Мамлютского, Тайыншинского, Тимирязевского районов, лесные хозяйства "Пресновское", "Булаевское", "Есильское")", - отметили в надзорном органе.

Сообщается, что по акту надзора нарушители оштрафованы на общую сумму 423 680 тенге, принимаются меры по получению разрешительных документов.