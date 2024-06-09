Подвесной мост через Иртыш в Семее будут ремонтировать по ночам

Полицейские Семея предпредили водителей о том, что с 9 по 30 июня с 21:00 до 6:00 будут проходить ремонтные работы, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с этим движение в направлении с левого берега на правый берег города будет перекрыто, движение для транспортных средств будет организовано по встречной полосе с ограничением скорости. Просим Вас соблюдать Правила дорожного движения, заблаговременно предусматривать свой маршрут движения и с пониманием отнестись к временным неудобствам", — сообщил начальник ОДТИ ОАП управления полиции Семея Ермек Канапиянов.