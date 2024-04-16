Подтверждена гибель 7 035 голов скота из-за паводков в Казахстане
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О возмещении ущерба владельцам павших сельхозживотных сообщили в Минсельхозе РК, передаёт BaigeNews.kz.
В регионах подтопления эвакуировано на безопасные участки 112,5 тысячи голов сельскохозяйственных животных. Данные по павшему поголовью постоянно обновляются. Подтверждена гибель 7 035 голов, большая часть из которых - мелкий рогатый скот.
Республиканским противоэпизоотическим отрядом совместно с акиматами областей продолжается сбор и утилизация павших животных. Анализы на наличие в почве спор сибирской язвы, взятые на местах подтопленных сибироязвенных захоронений, показали отрицательный результат. Эпизоотическая ситуация в регионах подтопления стабильна и находится на постоянном контроле министерства сельского хозяйства.
Протоколом Республиканского штаба по противодействию паводкам утвержден алгоритм возмещения стоимости павших сельскохозяйственных животных. Выплаты имеют право получить все владельцы погибших в результате паводков животных.
Факт владения устанавливается:
- путём сверки данных базы ИСЖ с идентификационным признаком животного (бирка, тавро);
- в случае отсутствия регистрации актом Комиссии по возмещению ущерба с привлечением свидетелей.
Выплаты компенсаций будут производиться как из бюджетных средств, так и из внебюджетных источников.
"Владельцы животных должны обратиться в комиссии по возмещению ущерба на местах. Все заявки нужно подавать исключительно в официальные комиссии, созданные местными акиматами. Только в этом случае будет выплачена компенсация. Информация, предоставленная в различные штабы, занимающиеся сбором данных, не является основанием для выплат", - уточнили в Минсельхозе.
В регионах, где ситуация по паводкам стабилизируется, уже начали возмещение ущерба владельцам павших сельхозживотных. В частности, в Карагандинской области ущерб полностью возмещён. В Костанайской области произведены выплаты по 268 головам животных.
"По линии растениеводства: поступают сообщения о подтоплении зерноскладов, где хранится семенной материал. В этой связи в первую очередь обращаемся к аграриям: в случае угрозы подтопления крайне важно вовремя оградить своё имущество от рисков. Речь идёт не только о семенах, но и сельхозтехнике, животных и прочем имуществе, которые нужно перевезти на безопасное расстояние. Во-вторых, у нацкомпании "Продкорпорация", а также у сельскохозяйственных опытных станций имеется достаточный запас зерна для грядущей посевной кампании. Продкорпорация готова обеспечить пострадавших фермеров семенами на условиях рассрочки платежей. В случае потребности в семенах аграриям также необходимо обращаться по номерам горячей линии Министерства сельского хозяйства РК", - заявили в ведомстве.
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