Подтверждена гибель 7 035 голов скота из-за паводков в Казахстане

О возмещении ущерба владельцам павших сельхозживотных сообщили в Минсельхозе РК, передаёт BaigeNews.kz.

В регионах подтопления эвакуировано на безопасные участки 112,5 тысячи голов сельскохозяйственных животных. Данные по павшему поголовью постоянно обновляются. Подтверждена гибель 7 035 голов, большая часть из которых - мелкий рогатый скот.

Республиканским противоэпизоотическим отрядом совместно с акиматами областей продолжается сбор и утилизация павших животных. Анализы на наличие в почве спор сибирской язвы, взятые на местах подтопленных сибироязвенных захоронений, показали отрицательный результат. Эпизоотическая ситуация в регионах подтопления стабильна и находится на постоянном контроле министерства сельского хозяйства.

Протоколом Республиканского штаба по противодействию паводкам утвержден алгоритм возмещения стоимости павших сельскохозяйственных животных. Выплаты имеют право получить все владельцы погибших в результате паводков животных.

Факт владения устанавливается:

путём сверки данных базы ИСЖ с идентификационным признаком животного (бирка, тавро);

в случае отсутствия регистрации актом Комиссии по возмещению ущерба с привлечением свидетелей.

Выплаты компенсаций будут производиться как из бюджетных средств, так и из внебюджетных источников.

"Владельцы животных должны обратиться в комиссии по возмещению ущерба на местах. Все заявки нужно подавать исключительно в официальные комиссии, созданные местными акиматами. Только в этом случае будет выплачена компенсация. Информация, предоставленная в различные штабы, занимающиеся сбором данных, не является основанием для выплат", - уточнили в Минсельхозе.

В регионах, где ситуация по паводкам стабилизируется, уже начали возмещение ущерба владельцам павших сельхозживотных. В частности, в Карагандинской области ущерб полностью возмещён. В Костанайской области произведены выплаты по 268 головам животных.