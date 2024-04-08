Подтопленными остаются более трёх тысяч домов – МЧС РК

Спасатели МЧС РК на данный час ликвидируют подтопления в семи регионах, где подтопленными остаются более трёх тысяч домов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Сайпаш Ерасыл сообщил, что в аварийно-спасательных работах задействовано порядка 16 тысяч человек и более трёх тысяч единиц техники, шесть воздушных судов.

"На данный час подтопленными остаются 3 412 частных жилых домов, 421 придворовых территории и 1926 дачных домов в семи областях. Это - Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская область", - сказал Сайпаш Ерасыл.

Также откачано более 7,828 миллиона кубометров талой воды, проведена укладка 1,09 тысяч мешкотар и 996,1 тысяч тонн инертного материала.

С начала паводкового периода спасено более 76 тысяч человек, из них около 30 тысяч детей. В пунктах временного размещения находятся 7 703 человек, из них 3 266 детей.

Воздушными судами МЧС, МО и Национальной гвардии продолжаются спасательные работы.