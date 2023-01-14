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ГУ "Казселезащита" Вчера, 22:11
257
Вчера, 22:11
257
Фото: ГУ "Казселезащита"

Подтопление дороги ликвидировали в Алматы

В Алматы по руслу реки Аксай, на участке выше 200 метров устья реки Акжар, образовался зажор, из-за подъёма уровня воды произошло частичное подтопление участка автодороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Специалисты "Казселезащиты" с применением спецтехники расчистили зажор.

"В результате принятых мер уровень воды спал, подтопление дороги устранено, угрозы подтопления населенных пунктов нет. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендуют жителям не находиться в непосредтвенной близости к руслам рек, не оставлять детей без присмотра, не организовывать стоянки авто возле рек, а также избегать переезда через русла.

 

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#подтопление #Алматы
BaigeNews.kz
Вчера, 22:11
257
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