Подтопление дороги ликвидировали в Алматы

Фото: ГУ "Казселезащита"

В Алматы по руслу реки Аксай, на участке выше 200 метров устья реки Акжар, образовался зажор, из-за подъёма уровня воды произошло частичное подтопление участка автодороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Специалисты "Казселезащиты" с применением спецтехники расчистили зажор.

"В результате принятых мер уровень воды спал, подтопление дороги устранено, угрозы подтопления населенных пунктов нет. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендуют жителям не находиться в непосредтвенной близости к руслам рек, не оставлять детей без присмотра, не организовывать стоянки авто возле рек, а также избегать переезда через русла.