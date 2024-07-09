Подросток заминировал ЦУМ в Караганде

Все экстренные службы в Караганде подняты по тревоге из-за сообщения о заложенном в ЦУМе взрывном устройстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В полицию об опасности сообщил анонимный "доброжелатель".

В магазине находилось более 200 человек. Приехавшие на место полицейские и сапёры срочно всех эвакуировали и тщательно осмотрели каждый бутик и подсобные помещения.

Опасного предмета не обнаружили.

Зато поп горячим следам стажи порядка нашли возмутителя спокойствия. Им оказался 15-летний житель города, развлекающийся на каникулах. Не смотря на юный возраст ответить за поведение ему придётся. Заведено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Наказание назначит суд.

"По факту зарегистрировано уголовное дело. Полицией установлен пятнадцатилетний подросток, проводится расследование. Санкция по данной статье предусматривает штраф в размере 5 000 месячных расчётных показателей либо лишение свободы до пяти лет", - сообщил персс-секретарь ДП Карагандинской области Бахытжан Кудияров.