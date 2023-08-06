Подросток утонул на частном пляже в ЗКО
Сегодня, 10:27
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Сегодня, 10:27Сегодня, 10:27
167Фото: pixabay.com
Тело подростка извлекли из воды спасатели ЗКО. Трагедия произошла пятого августа в посёлке Жаик-2 района Байтерека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что в 19:00 спасатели обнаружили и извлекли из воды тело подростка 2006 года рождения. Он утонул в 17:40 при купании в искусственном водоёме Карьер на одной из частных зон отдыха.
К слову, что за нарушение или невыполнение правил безопасности на водоёмах предусмотрена административная ответственность — штраф в размере семи МРП или 24 150 тенге.
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