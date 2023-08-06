  • 6 Августа, 11:47
  • BAIGENEWS

Подросток утонул на частном пляже в ЗКО

Сегодня, 10:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 10:27
Сегодня, 10:27
167
Фото: pixabay.com

Тело подростка извлекли из воды спасатели ЗКО. Трагедия произошла пятого августа в посёлке Жаик-2 района Байтерека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город". 

В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что в 19:00 спасатели обнаружили и извлекли из воды тело подростка 2006 года рождения. Он утонул в 17:40 при купании в искусственном водоёме Карьер на одной из частных зон отдыха.

К слову, что за нарушение или невыполнение правил безопасности на водоёмах предусмотрена административная ответственность  — штраф в размере семи МРП или 24 150 тенге.

Самое читаемое

Наверх