Подросток утонул на частном пляже в ЗКО

Тело подростка извлекли из воды спасатели ЗКО. Трагедия произошла пятого августа в посёлке Жаик-2 района Байтерека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что в 19:00 спасатели обнаружили и извлекли из воды тело подростка 2006 года рождения. Он утонул в 17:40 при купании в искусственном водоёме Карьер на одной из частных зон отдыха.

К слову, что за нарушение или невыполнение правил безопасности на водоёмах предусмотрена административная ответственность — штраф в размере семи МРП или 24 150 тенге.