Подросток с пистолетом ворвался в одну из больниц Петропавловска

ЧП произошло в областной детской больнице Петропавловска. Трое подростков 17-18 лет зашли в здание через главный вход и, реагируя на замечания медработников и требования остановиться ругательствами, поднялись на второй этаж, где избили пациентку и медперсонал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Парни пришли к 15-летней девочке, лежащей в отделении оздоровительного лечения из-за перелома. Один из них вытащил несовершеннолетнюю в коридор, посадил на кушетку и начал бить её руками по голове.

"Врачи, медсёстры начали делать замечания. Тогда парень выхватил у девочки костыль и ударил острым концом в живот детского невропатолога. После этого вытащил пистолет из кармана, начал угрожать расправой. Затем спустился на первый этаж. Убегая, с разгона разбил стекло в двери, повредил свою руку. Всё было в крови", - рассказал директор многопрофильной детской областной больницы СКО Нурлан Айманов.

Случившееся повергло в шок не только персонал, но и маленьких пациентов.

Обидчику удалось скрыться. Сотрудники больницы сразу вызвали полицию.

"Это не первый эпизод, такое поведение уже в четвёртый раз. Но в данном случае уже произошло избиение ребёнка, врача и угроза пистолетом – это уже из ряда вон. Врач отпущен домой, так как она находится в эмоциональном стрессе. Завтра будет проводиться судебная экспертиза в отношении врача из-за удара в живот", - сообщил директор.

Полицейские провели опрос пострадавших и свидетелей. Изъяли видео с камер наблюдения. Удалось ли стражам порядка установить личности "налётчиков", пока неизвестно.