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belnovosti.ru Сегодня, 14:23
257
Сегодня, 14:23
257
Фото: belnovosti.ru

Подросток распылил перцовый баллончик в школе в Павлодарской области

16 февраля в полицию города Аксу поступил вызов о том, что в школе поселка Калкаман в помещении санузла неизвестный распылил перцовый баллончик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Из здания школы эвакуировано 310 человек, 291 из них - ученики. Пострадавших нет. 

Изучены камеры видеонаблюдения и установлен ученик девятого класса. 

"В отношении законного представителя несовершеннолетнего возбуждено административное производство по статье 435 КРКоАП, материал будет направлен в суд для принятия мер в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.

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#школа #перцовый баллончик #Аксу
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:23
257
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