Подросток распылил перцовый баллончик в школе в Павлодарской области

Фото: belnovosti.ru

16 февраля в полицию города Аксу поступил вызов о том, что в школе поселка Калкаман в помещении санузла неизвестный распылил перцовый баллончик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Из здания школы эвакуировано 310 человек, 291 из них - ученики. Пострадавших нет.

Изучены камеры видеонаблюдения и установлен ученик девятого класса.