Подросток приставал к мальчику и имитировал с ним секс в Хромтау

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В Хромтау несовершеннолетний приставал к другому подростку и имитировал движения, похожие на сексуальные действия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Подросток был установлен и доставлен с родителями в отдел полиции, где с ними проведена профилактическая беседа.