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  • Подросток приставал к мальчику и имитировал с ним секс в Хромтау
pixabay.com Сегодня, 12:36
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Сегодня, 12:36
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Фото: pixabay.com

Подросток приставал к мальчику и имитировал с ним секс в Хромтау

В Хромтау несовершеннолетний приставал к другому подростку и имитировал движения, похожие на сексуальные действия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Подросток был установлен и доставлен с родителями в отдел полиции, где с ними проведена профилактическая беседа.

"Материал собран и направлен для рассмотрения в Комиссию по делам несовершеннолетних при акимате Хромтауского района, по заключению которой на родителей будет составлен адмпротокол по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего" и решается вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 12:36
660
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