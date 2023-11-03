Подросток оказался в реанимации после удаления зуба в Павлодаре

16-летняя девочка попала в реанимацию за-за осложнений после удаления зуба в частной стоматологии в Павлодаре. На третий день после визита к дантисту состояние ребёнка резко ухудшилось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Зуб подростку удалили в октябре. На третьи сутки ребёнку стало тяжело дышать, челюсть и шея опухли, повысилась температура. Ночью родители отвезли девочку в детскую областную больницу.

Пациентке наложили трахеотомическую трубку и вскрыли флегмону. После экстренной операции ребёнка перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, где она провела почти неделю.

"Флегмона челюстно-лицевой области характеризуется как разлитое гнойное воспаление. Она локализуется в подкожной области в районе челюсти, иногда переходя на шейный отдел. Опасность флегмоны заключается в том, что она быстро распространяется на соседние области, подвергая воспалительному процессу другие органы. На фоне прогрессирующей флегмоны у больного возрастает риск дальнейших осложнений - тромбоза, абсцесса, сепсиса", - объяснил челюстно-лицевой хирург Ринат Тукинов.

Подростка уже выписали, но она продолжает наблюдаться у врача.