Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау

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17-летнего парня, прыгнувшего с моста в Атырау, спасли полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Полицейские, патрулировавшие реку Урал 20 мая ночью получили сообщение о том, что с центрального моста спрыгнул неизвестный.

На место происшествия прибыли полицейские Абу Нурлан и Ришат Беркалиев, сотрудники транспортной инспекции Батырбек Жиреншин, Батырбек Камалов, Заурбек Шайхатов. Они отмечают, что поиск спрыгнувшего с моста человека в ночное время был затруднительным, но они нашли его.

Сотрудники полиции подплыли к парню в воде и спасли его. Выяснилось, что с моста спрыгнул подросток 2006 года рождения. В отношении его действий следственно-оперативная группа приступила к проверочным работам.