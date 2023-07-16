Подростки заблудились в горах Алматы

Фото: Пресс служба РОСО МЧС РК

Трое подростков сбились с тропы при спуске с пика Букреева в сторону Бутаковского ущелья в горах Заилийского Алатау, передаёт BaigeNews.kz

Как сообщили в пресс-службе РОСО МЧС РК, спасательную операцию пришность организовать 15 июля.

"На поиски туристов в 19:43 выдвинулась оперативная группа из пяти спасателей и кинологического расчета. Уже в 21:14 спасатели нашли подростков и начали спуск к машине Республиканского оперативно-спасательного отряда. В 23:05 группа с ребятами дошла до перевала Лесной и продолжила спуск вниз. В 00:19 минут спасатели с ребятами спустились к машине. В Бутаковском ущелье возле шлагбаума их ожидали родственники юных туристов", — рассказали в МЧС.

Спасатели МЧС просят туристов соблюдать правила безопасного поведения в горах, всегда предупреждать родных или близких о предполагаемом маршруте, не ходить в горы по одному, не сокращать путь за счёт безопасности. При этом основную часть маршрута рекомендуется совершать в дневное время суток.