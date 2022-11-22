Подростки в Казахстане стали реже делать аборты

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В Казахстане сократилось число абортов среди девушек до 18 лет. Такие данные приводят в Бюро национальной статистики АСПР РК, передаёт BaigeNews.kz.

В 2018 году количество сделавших аборт подростков до 15 лет составило 27. В 2021-м этот показатель снизился до 15.

Число абортов среди девушек в возрасте от 15 до 18 лет также сокращается. В 2020 году было зарегистрировано 1122 таких случая, в 2021-м – 1094.

Юные казахстанки стали и реже рожать. В 2021-м году показатель составил 23,8 случая на 1000 девушек в возрасте от 15 до 19 лет, что по сравнению с 2015 годом на 7,2 случая меньше.

В региональном разрезе наибольшие значения рождаемости наблюдаются в Туркестанской (36,3 случая на 1000 человек), Мангистауской (36,2) и Жамбылской (34,3) областях. Ниже всего показатели в Алматы (11,5) и Астане (12,8).