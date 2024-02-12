Подростки убили таксиста, чтобы не платить за поездку в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Суд присяжных вынес приговор двум несовершеннолетним, обвинённым в убийстве водителя такси, передаёт BaigeNews.kz.
Из материалов дела известно, что летом 2023 года Г.и Х. вызвали такси для поездки из Шымкента в Алматы. Прибыв в пункт назначения, парни убили водителя, чтобы не платить ему 40 тысяч тенге.
"Подсудимые нанесли водителю множество ударов ножом, от которых мужчина скончался на месте. После подсудимые угнали автомобиль потерпевшего и похитили его мобильный телефон стоимостью 80 тысяч тенге", - сообщили в суде.
Парни вину не признали.
"Приговором суда присяжных подсудимые Г. и Х. признаны виновными в противоправном умышленном причинении смерти человеку (по части 1 статьи 99 УК РК), им назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому", - заявили в суде.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Самое читаемое
- Регионы Казахстана начали резать свои бюджеты
- Накачивали наркотиками и насиловали: страшное преступление против школьницы расследуют в Каскелене
- "Сына сильно бьёт": после сообщения в Instagram детей отобрали у семьи из пригорода Павлодара
- Разгромом закончился матч Куламбаевой за выход в финал турнира в Индии
- Пытаетесь заставить игроков умирать: Касаткина высказалась перед матчем с Рыбакиной