Подростки убили таксиста, чтобы не платить за поездку в Алматы

Суд присяжных вынес приговор двум несовершеннолетним, обвинённым в убийстве водителя такси, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что летом 2023 года Г.и Х. вызвали такси для поездки из Шымкента в Алматы. Прибыв в пункт назначения, парни убили водителя, чтобы не платить ему 40 тысяч тенге.

"Подсудимые нанесли водителю множество ударов ножом, от которых мужчина скончался на месте. После подсудимые угнали автомобиль потерпевшего и похитили его мобильный телефон стоимостью 80 тысяч тенге", - сообщили в суде.

Парни вину не признали.

"Приговором суда присяжных подсудимые Г. и Х. признаны виновными в противоправном умышленном причинении смерти человеку (по части 1 статьи 99 УК РК), им назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому", - заявили в суде.

Приговор ещё не вступил в законную силу.