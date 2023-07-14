Подростки смогут ездить в поездах без доверенности родителей

Фото: inform.kz

Главная транспортная прокуратура по результатам планового анализа опротестовала приказ министра по инвестициям и развитию от 30.04.2015 года "Об утверждении правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Установлено, что по этим правилам дети от 15 лет и старше самостоятельно могли воспользоваться услугами АО "НК "КТЖ" только при наличии письменного согласия и доверенности от законного представителя, удостоверенных нотариально", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, данная норма не учитывала то, что согласно гражданскому кодексу и закону "О нотариате" удостоверение "согласия" является отдельным нотариальным действием, и не требует оформления еще одного документа в виде "доверенности".

Мониторинг применения подобного требования показал, что были случаи, когда проводники, следуя нормам правил, не допускали к поездке таких пассажиров, либо их снимали по ходу движения.