Подростки на мопеде попали под грузовик в Аксу

Фото: BaigeNews.kz

В Аксу Павлодарской области подростки на мопеде попали под грузовик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

ДТП произошло вечером 18 августа.

"Несовершеннолетний водитель мопеда марки "Альфа", не убедившись в безопасности дорожного движения, столкнулся с "ГАЗелью" под управлением 39-летнего водителя", – рассказали в областном департаменте полиции.

Водителя и пассажира мопеда с различными травмами госпитализировали в больницу.

"У девушки – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб коленного сустава, тупая травма живота. Подросток, который управлял мопедом, также получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, ушиб плечевого сустава", – перечислили медики.

Пациентов лечат в аксуской больнице. Их состояние медики называют стабильным. Полицейские отправили мопед на штрафстоянку, проводят проверку.