Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области

В сети появилось видео жестокого избиения подростков сверстниками. Полицейские Актюбинской области вычислили героев ролика и доставили в отделение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Инцидент произошёл 28 апреля.

"Установлено, что в городе Алга несколько подростков, разъезжая на автомобиле Niva, встретили на улице своих сверстников и беспричинно избили.Участники инцидента установлены и доставлены в ОП, где с ними и их родителями проведена профилактическая беседа. В отношении задержанных начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК "Хулиганство", — сообщили в полиции.