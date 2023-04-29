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magsiti74 Сегодня, 20:55
285
Сегодня, 20:55
285
Фото: magsiti74

Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области

В сети появилось видео жестокого избиения подростков сверстниками. Полицейские Актюбинской области вычислили героев ролика и доставили в отделение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Инцидент произошёл 28 апреля.

"Установлено, что в городе Алга несколько подростков, разъезжая на автомобиле Niva, встретили на улице своих сверстников и беспричинно избили.Участники инцидента установлены и доставлены в ОП, где с ними и их родителями проведена профилактическая беседа. В отношении задержанных начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК "Хулиганство", — сообщили в полиции. 

Авто, принадлежащее родителям одного из задержанных, водворено на спецстоянку.

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Сегодня, 20:55
285
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