Подростка затянуло в грязь в Атырау

Фото: instagram.com/atyrau_tjd

Спасатели в городе Атырау вызволили 15-летнего подростка из грязевой ямы, передаёт BaigeNews.kz.

10 марта мальчик едва не утонул в болоте вдоль одной из улиц микрорайона Самал, когда катался на лошади. Подросток не смог выбраться самостоятельно. Ему на помощь пришли спасатели.

Мальчика вытащили из болота с помощью специальной спасательной верёвки. К проведению аварийно-спасательных работ были привлечены 6 сотрудников и 2 единицы техники.