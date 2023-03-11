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Лента новостей

instagram.com/atyrau_tjd Сегодня, 03:40
231
Сегодня, 03:40
231
Фото: instagram.com/atyrau_tjd

Подростка затянуло в грязь в Атырау

Спасатели в городе Атырау вызволили 15-летнего подростка из грязевой ямы, передаёт BaigeNews.kz.

10 марта мальчик едва не утонул в болоте вдоль одной из улиц микрорайона Самал, когда катался на лошади. Подросток не смог выбраться самостоятельно. Ему на помощь пришли спасатели.

Мальчика вытащили из болота с помощью специальной спасательной верёвки. К проведению аварийно-спасательных работ были привлечены 6 сотрудников и 2 единицы техники.

 
 
 
 
 
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Публикация от Atyrau oblysynyn TJD (@atyrau_tjd)

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#ДЧС #спасение #подросток
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:40
231
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