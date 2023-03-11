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Сегодня, 03:40
231
231Фото: instagram.com/atyrau_tjd
Подростка затянуло в грязь в Атырау
Спасатели в городе Атырау вызволили 15-летнего подростка из грязевой ямы, передаёт BaigeNews.kz.
10 марта мальчик едва не утонул в болоте вдоль одной из улиц микрорайона Самал, когда катался на лошади. Подросток не смог выбраться самостоятельно. Ему на помощь пришли спасатели.
Мальчика вытащили из болота с помощью специальной спасательной верёвки. К проведению аварийно-спасательных работ были привлечены 6 сотрудников и 2 единицы техники.
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