Подростка с травмой позвоночника спасли от инвалидности врачи Алматы

Нейрохирурги центра детской неотложной медицинской помощи Алматы подняли на ноги подростка с травмой, после которой ему грозида деформация позвоночного столба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу клиники.

14-летний пациент поступил в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы с травмой позвоночника, которую получил в результате неудачного падения.

Врачи диагностировали сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую и спинальную травму, а также компрессионный оскольчатый нестабильный перелом L II позвонка (поясничный отдел).

"При консервативном лечении ребенку грозила деформация позвоночного столба и долгий постельный режим, позвоночник оставался бы нестабильным всю жизнь. А при малейшей нагрузке или травме ситуация могла привести к необратимым последствиям для здоровья. Поэтому мы решили прибегнуть к методу чрезкожной фиксации и стабилизировали позвоночник. После лечения пациент выписан домой и ушёл самостоятельно", — рассказал нейрохирург центра детской неотложной медицинской помощи Айдын Нусипкожаев.

Детские нейрохирурги выполнили операцию под названием "Чрезкожный спондилодез транспедикулярной конструкцией поясничного отдела позвоночника". Это фиксация поясничного отдела с помощью металлоконструкции.

Послеоперационный период протекал без осложнений, рассказали в клинике. Теперь подросток будет ходить без помощи костылей и коляски.

Заведующий отделением нейрохирургии ЦДНМП Алматы Мухтар Ибрагимов отметил, что ранее данную методику использовали только во взрослой нейрохирургии. В данном же случае детские хирурги, травматологи и нейрохирурги решили прибегнуть к способу чрезкожной фиксации поясничного отдела металлоконструкцией, чтобы травма не привела подростка к инвалидности.

После удачной операции врачи ЦДНМП провели подобную фиксацию позвоночника ещё одному пациенту.