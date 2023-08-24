  • 24 Августа, 20:56
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Подростка из Атырау оштрафовали за курение на борту самолёта

Сегодня, 19:55
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 19:55
Сегодня, 19:55
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Фото: pixabay.com

Несовершеннолетнего пассажира авиарейса сообщением Атырау-Алматы оштрафовали за курение на борту воздушного судна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По прилёту рейса Air Astana в аэропорт Алматы правонарушителя передали сотрудникам линейного отдела полиции. Им оказался 17-летний житель Атырау, который во время полёта потреблял табачное изделие в уборной комнате самолёта. Данный правонарушитель в присутствие законных представителей привлечён к административной ответственности по части 1-2 ст. 441 КоАП РК "Потребление табачных изделий, электронных систем потребления на борту воздушного судна". Выписан штраф на сумму 10 МРП.

В отношении законного представителя несовершеннолетнего возбуждено и рассмотрено административное производство по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего", наложен административный штраф в размере 10 МРП.

С начала текущего года транспортные полицейские страны за различные административные правонарушения сняли с авиарейсов 395 граждан, в том числе за потребление табачных изделий на борту воздушного судна – 130, за распитие алкогольных напитков – 191.

 

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