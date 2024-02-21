Подробностями строительства нового завода по переработке зерна поделились в Минсельхозе

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров озучил подробности проекта по переработке зерна, передает BaigeNews.kz.

По словам Айдарбека Сапарова, завод построят недалеко от Астаны. Сейчас уже приступили к разработке проектно-сметной документации.

"АО "НУХ "Байтерек" здесь будет участвовать в выдаче кредитов. Начнем, наверное, реализацию к осени", - сказал Айдарбек Сапаров.

Также министр подчеркнул, что продукция глубокой переработки будет экспортироваться за рубеж. Спрос есть и на клейковину, и на крахмал.

Также он отметил, что после реализации этого проекта, еще один завод планируют построить в Костанайском регионе.

Напомним, АО "НУХ "Байтерек", "Hassad Food" и "Tiryaki Agro" подписали меморандум о сотрудничестве по строительству завода по переработке зерна. Планируемая проектная мощность переработки зерна составит до 250 тысяч тонн пшеницы и до 100 тысяч тонн гороха в год. В реализации данного проекта катарская сторона привлекает технологического партнера из Турции "Tiryaki Agro", а также канадскую компанию "Sunrise Foods International". Планируемая стоимость проекта – 200 миллионов долларов.